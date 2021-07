Saint-Louis : Une marche populaire contre la délocalisation du stade Me Babacar SEYE (vidéo)

Des structures de jeunes, des organisations sportives et des membres de la plateforme d’échanges et d’action de Saint-Louis ont marché vendredi contre la volonté du maire de Saint-Louis de délocaliser le stade Me Babacar SEYE. Lequel tient à y implanter un centre d’affaires. « Niet » catégorique pour le bloc qui s’engage à porter le combat jusqu’au bout. Après la procession colorée de rouge, un mémorandum de dénonciation sera remis à l’administration territoriale.