Saint-Louis, carrefour des Arts, du 3 mai au 3 juin 2025

Saint-Louis du Sénégal se prépare à accueillir la 11e édition de l’exposition d'arts plastiques Itinéraires Artistiques, prévue du 3 mai au 3 juin 2025 au Musée CRDS (ex IFAN). Cet événement culturel majeur promet une édition innovante et riche en découvertes artistiques.



L’appel à candidatures ainsi que la sélection des artistes ont été bouclés. Le comité scientifique travaille à finaliser la liste des artistes retenus, qui sera incessamment annoncée.

Cette année, le comité organisation, avec à sa tête le dynamique Abdoukarim FALL, annoncent une véritable symbiose artistique, avec plusieurs innovations au programme.



Des artistes venus d’horizons divers exprimeront leurs latents au cours de cette communion artistique inscrite sur l’agenda culturel national. Des performances et collaborations interdisciplinaires devraient rythmer l’exposition, offrant aux visiteurs une expérience immersive et diversifiée.



Le Musée CRDS, lieu emblématique chargé d’histoire, se transformera en un espace d’expression contemporaine où la créativité et l’émulation se rencontreront. Il faut dire que cet événement qui s’élargir d’année en année, a fini de renforcer la place de Saint-Louis comme un carrefour culturel incontournable.



