Saint-Louis, carrefour du film documentaire du 29 avril au 3 mai 2025

Ndar accueille du 29 avril au 3 mai 2025, la 16ᵉ édition du Festival international du film documentaire (Stlouis’Docs). Reconnu comme l'un des événements majeurs du cinéma documentaire en Afrique, ce festival promet d'être un carrefour vibrant d'idées et de récits inspirants.



Pendant cinq jours, la ville tricentenaire se transformera en un véritable pôle culturel, accueillant une sélection minutieuse de films engagés et innovants provenant des quatre coins du globe. Ce rassemblement est l'occasion idéale pour les cinéphiles de découvrir des œuvres rares et de plonger dans des thématiques sociales, culturelles et politiques d'actualité.



Stlouis’Docs ne se limite pas aux projections de films. Les festivaliers auront également la chance de participer à des débats enrichissants, d'échanger avec des réalisateurs de renom et d'assister à des masterclasses animées par des professionnels du secteur. Ces rencontres permettront de nourrir la réflexion autour du documentaire comme outil de sensibilisation et d'engagement.



En mettant en avant des histoires authentiques et des perspectives variées, le festival vise à promouvoir la diversité et la richesse des voix documentaires.



