Saint-Louis célèbre la journée Internationale de la sécurité sanitaire des aliments, ce mardi 7 juin - Communiqué

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé, lors de sa 73e session, le 7 juin La Journée Internationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments. La célébration de cette journée offre l'occasion de renforcer la sensibilisation sur l'approche de la sécurité sanitaire des aliments.



Le lancement de la 4 édition sur le thème "Des aliments sûrs pour une meilleure santé", est prévu à Saint-Louis ce mardi 7 juin à partir de 15 heures.



Le slogan de la journée " La sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous", montre que tous les acteurs ont un rôle à jouer pour nous assurer à nous d'abord et aux générations futures des aliments sains et sûrs.



À cet effet, toute la population de Saint-Louis est invitée à se mobiliser pour venir participer massivement aux différentes manifestations prévues dans le cadre de cette célébration.



Ensemble, promouvons de la sécurité sanitaire des aliments pour notre santé et notre économie.