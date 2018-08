Saint-Louis : depuis une semaine, le scanner de l’hôpital en panne

Cela plus d’une semaine que l’appareil n’est plus fonctionnel au Centre Hospitalier régional de Saint-Louis. Malgré la fragilité de leur état de santé, les patients souffrants notamment de l’AVC sont contraints de se rendre à Louga pour bénéficier de ses traitements.



Les causes de cette interruption n’ont pas été communiquées. Aucune date n’a été en outre annoncée pour un retour à une situation normale. L’hôpital de Saint-Louis ne dispose pas d’un radiologue.



NDARINFO.COM