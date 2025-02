Saint-Louis face à une panne qui dure: Un nouvel appel à doter l’hôpital régional, d’un deuxième scanner

’Face à cette réalité (pannes récurrentes du scanner), nous lançons un appel pressant au ministère de la Santé, pour doter l’hôpital de Saint-Louis d’un deuxième scanner’’, indique un communiqué transmis à l’APS, annonçant le retour à la normale du scanner en panne depuis quelques mois.



“Cet incident met en lumière un problème majeur : l’hôpital ne dispose que d’un seul scanner pour répondre aux besoins de toute une région", signale la même source.



Elle rappelle que "la forte demande, combinée à l’usure naturelle des équipements, expose nos patients à des interruptions de service qui peuvent retarder des diagnostics et des traitements cruciaux".



Selon toujours ce communiqué, "l’existence d’un deuxième scanner permettrait une meilleure prise en charge des patients, en évitant les longues attentes et les interruptions dues aux pannes, une répartition efficace des examens".



"En plus, un deuxième scanner pourrait réduire la pression sur l’unique appareil actuel et une continuité de service garantie, assurant un accès ininterrompu aux diagnostics", fait-il valoir



La panne du scanner de l’hôpital régional de Saint-Louis oblige les malades à se rendre à Louga, en cas de besoin.



APS