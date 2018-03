Le festival international Saint-Louis jazz fêtera ses 20 ans à l'occasion de son édition du 24 au 28 mai 2012.Il a vu les plus grands noms du jazz international jouer sur la grande scène de la place Faidherbe.



Saint-Louis qui a une longue histoire avec le jazz n'a pas dit son dernier mot. Depuis 19 ans, elle revit périodiquement au rythme du jazz pendant 4 jours d'affilée, à l'occasion de Saint-Louis Jazz qui accueille régulièrement des " pointures " de stature internationale : Roy Haynes, Louis Sclavis, Archie Shepp, Doudou Ndiaye Rose, Horace Parlan, Soriba Kouyaté, Randy Weston, Lucky Peterson, Richard Bona, Jack DeJohnette, Mc Coy Tyner, Ali Farka Touré, Elvin Jones, Abdoullah Ibarhim, Gana Mbow, Joe Zawinul, Pharoah Sanders, etc.



La ville entière célèbre ce festival et, avant comme après les concerts, animations musicales et bœufs attirent du monde, dans de nombreux lieux.