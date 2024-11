Saint-Louis : l’Intégration et la diversité culturelles sur la scène de la 14e édition du Festival " Metissons "

Saint-Louis abritera vibrera au rythme du Festival Metissons prévu du 29 au 30 novembre. Cet événement inscrit dans l’agenda culturel de la ville mettra en scène une diversité d’artistes locaux, nationaux et internationaux.



« Pour l’édition 2024, l’artiste saintlouisien Mbaye Ndiaye « Tilala », l’une des têtes d’affiche, partagera la scène in avec les frères Guissé et Chadia et le Welliband du Sénégal », a renseigné Babacar GUÈYE, le président de Metissons

La chanteuse, compositrice et instrumentiste d’origine mauritanienne Noura Mint Seymali sera l’autre tête d’affiche de ce rendez-vous culturel.



D’autres artistes comme Samba Lobi Traoré du Mali et Mike Overlord d’Haïti seront également au rendez-vous », a-t-il indiqué avant de rappeler que la scène de l’Institut Français sera le principal lieu dudit Festival avec des concerts prévus, le week-end.



Des concerts décentralisés sont prévus dans d’autres lieux comme les cabarets et restaurants de la ville.



Au programme également de ce Festival, un carnaval « Takassanu Ndar » (parade à travers l’Île) est prévu avec pour but de revisiter l’histoire de Saint-Louis.



« Le Festival Métissons tend vers l’entrepreneuriat culturel et les initiatives culturelles à travers des salons professionnels et autres activités de réseautage », a soutenu M. GUÈYE. Il se dit engagé et déterminé à œuvrer pour la pérennisation de cet événement culturel et touristique. D’où l’appel solennel lancé à l’endroit des autorités sénégalaises et des responsables des entreprises du Nord à appuyer les initiatives culturelles.