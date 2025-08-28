Saint-Louis : l’ONG Le Partenariat distinguée pour son engagement dans les ODD

L’ONG Le Partenariat a été honorée à l’occasion du Forum régional sur le financement des Objectifs de Développement Durable (ODD), tenu à Saint-Louis. La distinction a été remise à son directeur technique, Nicolas Dupuy, par le directeur de l’Agence Régionale de Développement (ARD), Ousmane Sow.



Cette reconnaissance s’inscrit dans une initiative de l’ARD visant à distinguer les partenaires techniques et financiers qui contribuent activement à l’atteinte des ODD dans la région.



Cinq organisations ont ainsi été mises en avant, en présence des autorités locales, des représentants de l’État et des acteurs du développement, a-t-on appris.



Créée en 2000, l’ARD de Saint-Louis coordonne et anime les actions de développement à l’échelle régionale, en appui aux collectivités locales et communautés de base. Elle compte parmi les partenaires historiques de l’ONG Le Partenariat.



NdarInfo



