Saint-Louis : l’acquittement de Fallou Fall relance le débat sur les fausses accusations de viol

L’acquittement de Fallou Fall, initialement condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour pédophilie et viol sur sa petite sœur, suscite un vif débat à Saint-Louis. Après avoir passé cinq ans en prison, il a finalement été reconnu non coupable.



Pour de nombreux habitants, cette affaire met en lumière le sort de personnes incarcérées à la suite de fausses accusations de viol, avec des vies bouleversées et une réputation durablement affectée.



Certains estiment que des conflits familiaux peuvent être à l’origine de telles dénonciations.



Adoptée le 10 janvier 2020, la loi sénégalaise criminalisant le viol et la pédophilie est saluée comme une avancée. Toutefois, plusieurs voix plaident désormais pour une plus grande rigueur dans le traitement judiciaire des dossiers afin d’éviter les erreurs et de préserver à la fois les victimes et les innocents.



