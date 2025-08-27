Saint-Louis : la berge de la Langue de Barbarie asphyxiée par l’occupation anarchique

L’occupation anarchique des berges du fleuve reste un défi majeur pour la gestion des ordures dans certains quartiers de la Langue de Barbarie, notamment Santhiaba et Goxu Mbacc.



Cette zone, jadis ouverte, est désormais encombrée par des pirogues, des enclos, des magasins de commerce et des abris de fortune, transformant le paysage et limitant la circulation.



L’accès des habitants au bras du fleuve s’en trouve fortement restreint, compliquant le ramassage des déchets ménagers et aggravant les problèmes d’insalubrité.



Les autorités locales appellent à une régulation de ces occupations pour restaurer la fonctionnalité de ces espaces essentiels à l’hygiène publique et à la préservation de l’environnement.





