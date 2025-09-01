Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : la chaîne Senactudev de Vino’Group victime d’un cambriolage

Lundi 1 Septembre 2025

Saint-Louis : la chaîne Senactudev de Vino’Group victime d’un cambriolage

Les locaux de l’agence de communication Vino’com Group, éditrice de la chaîne Senactudev, situés à Ngallèle, ont été cambriolés dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris.

Les voleurs ont emporté des ordinateurs, des caméras PTZ ainsi que du matériel de transmission en direct..

À la suite de ce vol, Ndarinfo exprime son soutien au promoteur de la chaîne, Fara Ndiaye. C’est à force d’abnégation qu’il il a consenti cet important investissement pour sa région.

Après sa déposition au commissariat central, une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter les auteurs de cette honteuse forfaiture.

M.S
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.