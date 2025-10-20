Diougop : Le SERRP lance une campagne de Set Setal dans le cadre du projet PIC Salubrité

Le Projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) a organisé ce samedi une grande campagne de Set Setal dans la localité de Diougop, avec la participation active des communautés locales et du GIE Setal Sunu Gox, dans le cadre de sa composante « PIC Salubrité », visant à améliorer durablement le cadre de vie des populations déplacées.



« Cette campagne s’inscrit dans le Plan de restauration des moyens de subsistance du projet PIC Salubrité. Il ne s’agit pas seulement de reloger les populations, mais aussi de les accompagner dans la reconquête de leur environnement et de leurs revenus », a expliqué Mandaw Gueye, coordonnateur régional du SERRP.





Après une première opération menée sur le site de relogement avec l’appui de la Sonaged, la campagne a été étendue aux quartiers voisins, notamment Diougop village et Cité Poste, dans l’objectif d’une mise à zéro globale de la zone avant la mise en œuvre d’un système communautaire de gestion des déchets.





Mandaw Gueye a rappelé que cette initiative environnementale accompagne le processus de relogement progressif des populations sinistrées de la Langue de Barbarie, lancé depuis 2023. À ce jour, 72 familles ont rejoint les 100 premières familles déjà installées à Diougop.



Une nouvelle vague de relogement, concernant 83 personnes affectées par le projet (PAP) ayant reçu leur compensation, est attendue à partir du 20 octobre.





Présent à la cérémonie, Djibril Diagne, adjoint au maire de la commune de Gandon et point focal du SERRP, a salué la démarche du projet et réaffirmé l’engagement de la commune.



« La gestion des déchets étant une compétence transférée, nous avons signé une délégation de service public avec un GIE agréé, et nous continuerons à accompagner cette dynamique », a-t-il assuré.





