Saint-Louis : la grève de l'UNTJ suivie à 90 pour cent (syndicaliste)

''Dans la ville de Saint-Louis, cette grève est suivie à 90 pour cent. Dans les autres départements, le taux de grévistes est de 50 pour cent'', a ajouté Me Diop, qui officie au Tribunal de grande instance de Saint-Louis.



Il informe que la deuxième session de la chambre criminelle, qui devait se tenir cette semaine, a même été reportée malgré le déplacement depuis Dakar des avocats qui sont rentrés bredouilles. ''Même à la Cour d'Appel où nous sommes moins représentés, la grève est suivie'', a-t-il dit.



Me Diop a rappelé que l'UNTJ a rencontré il y a une quinzaine de jours le directeur de cabinet du ministère de la Justice, le secrétaire général de ce ministère et le directeur des services judicaires. ‘’Mais rien de concret n'a été décidé'' à l’issue de cette rencontre, a-t-il révélé.



L'UNTJ, qui avait décrété une grève de 72 heures, n’écarte pas de durcir son mouvement en organisant un sit-in et une marche au niveau national, si aucune solution n'est trouvée à ses revendications.



Me Ibrahima Diop a noté que l'Union nationale des travailleurs de la justice réclame le reclassement à la hiérarchie A1 des administrateurs des greffes ayant subi une formation en 2013 ‘’mais ne bénéficiant pas du régime indemnitaire qui sied depuis 2014’’. ''La plupart de ces administrateurs de greffe ont atteint l'âge de la retraite ou sont décédés. Il y a un dysfonctionnement que l'Etat devra réparer'', a-t-il estimé.



Il a signalé que ''les greffiers sont recrutés sur la base de la licence et après leur formation, ils doivent être classés à la hiérarchie A2’’, car ayant le niveau de ‘’bac + 5''. Cependant, il n’en est pas ainsi, déplore-t-il, signalant les trois promotions recrutées sont toujours traitées sur la base du niveau bac + 2.



L'UNTJ veut, entre autres, que les greffiers en exercice soient reclassés suivant des modalités qui seraient déterminées d’un commun accord entre les syndicats et la hiérarchie.



APS