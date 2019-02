Saint-Louis : la jeunesse de IDY 2019 appelle l’opposition à se mobiliser "pour le second tour" (vidéo)

Les jeunes de la coalition IDY 2019 saluent le vote des populations de Saint-Louis à leur profit. « Leur mobilisation nous a permis d’obtenir un ballotage nécessaire pour envoyer le candidat Macky SALL à un second tour », a indiqué Moussa DIOP, coordonnateur du Mouvement Sénégal Débout et membre de la coalition IDY 2019. « Nous les autres membres de l’opposition à se joindre à nous et à se mobiliser pour le second tour en perspective. Le combat vient de démarrer », a-t-il dit.