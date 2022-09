Saint-Louis : lancement d’une campagne de sensibilisation sur la tuberculose, le paludisme et la Covid – vidéo

En collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme et la tuberculose et la région médicale, Plan International a profité de la célébration du Magal des 2 raakas pour sensibiliser les pèlerins sur les mesures de prévention contre le paludisme, la tuberculose et la Covid-19. À cette occasion, des moustiquaires imprégnés ont été distribuées en masse avec insistance auprès des communautés d’un usage permanent. Les mesures de précaution et les modes de transmission de la tuberculose ont été également partagés à travers des séances interactives. Les parties prenantes reviennent sur les enjeux de cette importante synergie sanitaire.