Saint-Louis : le Pr Daouda NGOM rappelle les enjeux de la protection de la biodiversité

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique a présidé jeudi la célébration de la journée internationale de la Biodiversité biologique axée sur le thème « Faites partie du plan ». À cette occasion, un panel a mobilisé des participants des services des Parcs nationaux, des Eaux et forêts et des autres services techniques régionaux du Sénégal et de la Mauritanie.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontière entre les deux états, réunis autour de la dynamique de gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS).



« C’est un écosystème partagé avec un label international de biosphère. La gestion se fait parfaitement bien entre la Direction des Parcs du Diawling qui est le noyau central et la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal », a renseigné le ministre. « Nous célébrons la biodiversité, mais nous renforçons également les relations entre deux pays frères », a ajouté le docteur NGOM.





En marge des échanges prévus sur les défis et les enjeux de la conservation des écosystèmes, des visites sont prévues sur les sites de la Réserve spéciale de Faune de Geumbeul, du Parc national de la Langue de Barbarie, du Parc national des Oiseaux du Dioudj, de l’Aire Marine Protégée, de la réserve d’avifaune de Ndiael et de la Réserve naturelle communautaire de Tocc-Tocc.





