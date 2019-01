Saint-Louis : le camp de Mayoro dément tout contact entre Me WADE et BRAYA (vidéo)

Les partisans de Mayoro FAYE, membres de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (PDS) ne lâchent plus Ahmet FALL BRAYA depuis son audience au palais. Ils réfutent les raisons professionnelles avancées par l’opérateur économique et soutiennent qu’il s’agit d’un soutien politique clairement exprimé. Après l’après dégommé de la tête de cette entité, ils rejettent tout contact entre le responsable libéral de Saint-Louis et le père du SOPI, maitre Abdoulaye WADE. Parce que BRAYA avait soutenu, au cours d’une assemblée générale, être en contact permanent avec l’ancien président de la République. Suivez la réaction de Djibril SAKHO …