Saint-Louis : le ministre de l’Hydraulique annonce des mesures urgentes contre les inondations

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé hier jeudi la mobilisation de plusieurs services techniques de son département pour apporter des solutions d’urgence aux inondations qui touchent la ville de Saint-Louis.



En tournée dans plusieurs quartiers sinistrés, le ministre a évoqué l’appui de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) et des Sapeurs-pompiers.



« Chaque fois qu’il y a des inondations, il faut agir immédiatement pour soulager les populations », a déclaré M. Dièye, précisant que des dispositifs ont déjà été mis en place pour accélérer l’évacuation des eaux dans un délai de 24 à 48 heures.



Le ministre, accompagné de plusieurs responsables techniques, a visité les quartiers de Pikine Tableau Walo, Pikine 700, Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course ainsi que la digue de Bango, en présence de l’adjoint au gouverneur, du préfet et de représentants de l’administration locale.



