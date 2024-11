Saint-Louis : le taux de diabète est 5 fois plus élevé que dans le reste du pays

À Saint-Louis au Sénégal, le taux de diabète est 5 fois plus élevé que dans le reste du pays. Handicap International travaille avec les associations et les communautés pour informer et accompagner les patients.



Le diabète est une maladie chronique à l’origine de nombreux décès et qui peut s’avérer très invalidante, conduisant à des amputations et à des handicaps permanents. Pendant des années et dans de nombreux pays, HI a œuvré pour prévenir la propagation du diabète et accompagner les personnes affectées. Aujourd’hui, c’est à Saint-Louis, au Sénégal, que ces actions continuent.



Prévenir et maîtriser le diabète à Saint-Louis



En 2015 à Saint-Louis, une ville située au nord du Sénégal, on estimait à plus de 40 000 le nombre de personnes diabétiques sur une population totale d’environ 237 500 habitants. La progression de la maladie est inquiétante dans cette région où une étude statistique menée par HI entre 2019 et 2022 a révélé un taux de prévalence s'élevant à plus de 15,95 %, contre 3,4 % dans les autres régions du pays. Le diabète est une maladie qui peut entraîner des complications graves, telles que la perte de la vue, une insuffisance rénale, des accidents vasculaires cérébraux ou des amputations. Mais ce n’est pas une fatalité : avec une bonne prise en charge, un régime alimentaire sain et une activité physique régulière, il est tout à fait possible d’être bien portant tout en étant diabétique.



C’est l’objectif des actions que HI mène dans la région depuis 2019, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et l’Association des Diabétiques de Saint-Louis du Sénégal. HI intervient pour prévenir et endiguer la flambée du diabète dans la zone en informant les populations sur les facteurs de risque et les bonnes pratiques à adopter, en encourageant les dépistages et en accompagnant les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge.



Ainsi, entre 2019 et 2022, plus de 12 500 personnes ont été sensibilisées aux facteurs de risques et à la nécessité de se faire dépister. Par ailleurs, en 2023 les actions de HI ont permis de former 158 personnels paramédicaux pour améliorer la prise en charge du diabète et de former 142 acteurs communautaires pour relayer les informations au sein de la population.



Faire des diabétiques des personnes bien portantes



Tidiane Ngom, père de famille de 75 ans, vit à Saint-Louis avec ses 14 enfants. Électricien de métier, il a été dépisté du diabète en 2019. Depuis, sa vie suivait son cours habituel jusqu’à ce jour de 2023 où Cheikh découvre une petite plaie sur sa jambe droite. Apparemment anodine, il tente d’abord de la soigner lui-même, mais sans succès. Il décide alors de se rendre à l’hôpital pour obtenir des soins plus appropriés ; mais après quelques semaines de prise en charge, le médecin lui annonce une terrible nouvelle.



« Il m’a expliqué qu’il s’agissait du pied diabétique et que la seule solution était d’amputer la jambe. Je n’avais pas le choix mais j’étais désespéré, car comment continuer à travailler pour subvenir aux besoins de ma famille ? », raconte-t-il.



Après son amputation, Cheikh bénéficie de l’appui de HI pour obtenir une prothèse fabriquée par le centre de réadaptation et d’appareillage orthopédique de Saint-Louis (CRAO). Accompagné pendant toute la durée de sa prise en charge, il reçoit tous les soins nécessaires pour se remettre debout.



« Vous ne pouvez pas imaginer combien ma satisfaction fut grande quand j’ai reçu cette prothèse. Maintenant, je me rends au centre de santé comme je veux et je fais souvent des tours pour rendre visite à mes amis. J’ai repris mes activités et ma situation s’est nettement améliorée. Dieu merci ! », se réjouit-il.



Son expérience a profondément marqué Cheikh, qui s’est engagé à sensibiliser tous ses proches, leur conseillant de se faire dépister et les enjoignant à respecter les mesures de prévention du diabète et de ses complications.



La deuxième phase du projet "Ensemble contre le diabète à Saint-Louis" court de mars 2023 à mars 2026. Elle a pour objectif de contribuer à la prévention et à la qualité de prise en charge du diabète et des complications qui lui sont liées dans les deux districts de Saint-Louis et Dagana.