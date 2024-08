Saint-Louis : les Régates 2024 sous le sceau de la " non-violence " et du " fair-play "

Le comité d’organisation des régates de Saint-Louis a indiqué hier samedi que plusieurs innovations seront apportées à l’édition 2024 de cet événement populaire prévu le 17 août 2024 et porté sous le sceau de la « non-violence » et du « fair-play ». El Hadj Moctar GUÈYE, le président, a assuré qu’une couverture télévisée de la compétition parrainée par le maire Mansour FAYE sera faite et que des écrans géants seront installés sur les quais de l’île. Les membres qui s’entretenaient avec la presse, ont fait part de leur volonté de sauvegarder et de vivifier ce patrimoine immatériel séculaire de Saint-Louis pour en faire un élément d’attractivité pour la ville.