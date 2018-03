Saint-Louis : les qualités narratives de Samba Oumar Fall saluées par les critiques

Quant à l’auteur Samba Oumar Fall, il a remercié le public qui s’est déplacé et rappelé ses relations avec Saint-Louis, une ville où il a touché ses premiers livres et débuté ses études primaires.



Avec Saint-Louis aussi, "SOF", surnom de l'écrivain, a une forte relation pour y avoir ‘’été embauché comme journaliste au Soleil et rencontré son âme sœur avec qui il donnait des cours dans le même établissement professionnel’’.



Ce roman raconte l'histoire de deux jeunes, Daouda et Penda, emportés par le naufrage du bateau le Joola, alors qu'ils cherchaient à s'éloigner de la Casamance pour vivre leur amour loin de Adja Ouly.



Cette dernière, qui est la mère de Daouda, souhaitait marier sa fille avec un homme plus nanti et s'opposait corps et âmes à leur union à laquelle son mari, oncle du prétendant, ne trouvait aucun mal.



