Saint-Louis reçoit un lot de 494 368 tenues scolaires

Fatoumata Mokhtar Fall Faye, adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives, a exprimé un sentiment de satisfaction pour le respect des délais de livraison de la commande et la qualité des tenues attribuées en raison de deux par élève durant l'année.



Elle a rappelé que ces tenues font partie d'un programme lancé en 2021 par le président Macky Sall pour aider les artisans après la pandémie de Covid 19.



Ainsi, chaque élèves disposera de deux tenues; un uniforme de couleur verte renvoyant à l'agriculture pour les garçons et un de couleur bleue pour les filles renvoyant à la mer, a dit Mme Faye, insistant sur la symbolique pour la région de Saint-Louis fortement marqué par ces deux caractéristiques.



Pour elle, ce projet a une valeur d'équité et d'égalité pour les élèves au-delà des aspects sécuritaires qu'il charrie car les élèves peuvent être identifiés facilement dans la rue suivant l'académie à laquelle il appartient en cas de problème.



La cérémonie de réception s'est déroulée en présence de l'Inspectrice d'académie Adjara Sy et des autres partenaires sociaux de l'école la Cosydep, la SCOFI ainsi que des responsables de la DRR le partenaire technique de ce programme.



Après le département de Saint-Louis, les autres inspections de l'éducation et de la formation de la région recevront leur lot dans les semaines à venir, selon l'adjointe au gouverneur.



Les éléves des établissements Gracianet et de Ndatté Yalla ont été les premiers à recevoir leurs uniformes arborés fièrement dans la cour de la gouvernance qui a abrité la cérémonie.



