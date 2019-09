Saint-Louis sale : le Colonel KÉBÉ indexe "l'imcompétence" de Mansour FAYE "invisible et sans charisme"

" Saint-Louis se meurt mais c’est le moindre souci d’un maire invisible et sans charisme, plus apte à développer ses « affaires » personnelles que de répondre aux préoccupations des saint-louisiens. Son incompétence y est pour beaucoup", dénonce Abdou Rahim KÉBÉ, visiblement dépité par l'insalubrité avancée de la ville.



Saint-Louis " perd de son attrait avec les tas d’immondices jonchant les berges du petit bras du fleuve, la digue, le bassin de rétention des eaux à Sor Diagne etc., et la mairie en rajoute avec ces dépotoirs inappropriés", regrette l'ex responsable de REWMI.



Il soutient que "cette saleté ambiante est la cause de nombreuses maladies alors que l’hôpital de Saint-Louis devenu plutôt un ... dispensaire, est dans un état lamentable. La santé est une compétence transférée mais le bien-être des populations n’est point la priorité de l’édile de la ville".



L'officier à la retraite poursuit en indiquant que " les saint-louisiens n’ont rien à attendre de ce détenteur du pouvoir exécutif local qui "peut peu". "Préparons-nous à prendre notre destin en main pour permettre à note belle ville de retrouver son lustre d’antan, et pour la satisfaction des besoins primaires des populations", a-t-il lancé à l'endroit des habitants de la ville.



NDARINFO.COM