Saint-Louis : un homme d’affaires mauritanien écroué pour escroquerie de plus de 260 millions

Mohamed Yeslem, un homme d’affaires mauritanien spécialisé dans le change, a été placé sous mandat de dépôt le 8 novembre dernier à la prison de Saint-Louis. Il est accusé par son partenaire sénégalais, Daouda Saïdou Sall, d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur un montant de 261 190 000 FCFA.





Selon des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, les deux hommes collaboraient dans le secteur de l’achat et la revente de devises, principalement en euro. Leur partenariat aurait connu un point de rupture après une série de transactions contestées, conduisant à des tensions croissantes.





C’est dans ce contexte que Mohamed Yeslem, né en 1992 à Magdalahjar (Mauritanie), aurait quitté Banjul pour tenter de rejoindre clandestinement son pays natal. Il est finalement intercepté par la Brigade spéciale de Rosso, au nord du Sénégal, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule de location immatriculé en Gambie.





Alertés par le plaignant, les enquêteurs sénégalais ont pu localiser le suspect. Ce dernier aurait reconnu les faits devant les agents du commissariat spécial de Rosso, indiquant que les sommes en question provenaient de leurs opérations communes de change.





Une fouille a permis de retrouver en sa possession 2 850 euros et 300 000 FCFA, qui ont été placés sous scellés. Mohamed Yeslem a été déféré au parquet de Saint-Louis dans la foulée. Il attend désormais son jugement devant le Tribunal de grande instance.



