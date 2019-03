Saint-Louis : un seul chirurgien orthopédiste pour toute la région

Il n'existe qu'un seul chirurgien orthopédiste dans toute la région de Saint-Louis et cela, malgré tous ses hôpitaux. « Cela a toujours été ainsi dans plusieurs régions du pays et franchement, ça ne suffit pas du tout et c'est vraiment inquiétant», a laissé entendre notre source préférant garder l'anonymat. Un constat fait également par le Président de l'Association des diabétiques de Saint-Louis, par ailleurs Coordonnateur du Cercle des Associations de malades de la région.



Doudou Diop juge lui aussi insuffisant le nombre de chirurgiens dans les hôpitaux du pays. « Rien que le département de Saint-Louis fait plus de 300.000 habitants et la région avoisine aujourd'hui le million d'habitants. Donc, un seul chirurgien pour toute cette population, c'est vraiment insuffisant », regrette Doudou Diop estimant que cette région devrait être dotée de plus de chirurgiens pour une meilleure prise en charge des patients.



« Cela a toujours été une demande sociale du Cercle des Associations de malades de Saint-Louis. Nous voulons plus de chirurgiens dans la région », lance-t-il à nouveau ce cri de cœur. Une situation qui n'est pas sans conséquence au vu du grand nombre d'accidents souvent enregistrés.



Selon toujours Doudou Diop, la région est composée de plus de populations s'activant dans le secteur informel (agriculture, pêche, artisanat, etc.) avec tout ce qu'il y a comme accidents, que de fonctionnaires.



Sudonline