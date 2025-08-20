Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : vers la démolition des maisons de la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie

Mercredi 20 Août 2025

Saint-Louis : vers la démolition des maisons de la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie

Le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, a présidé hier mardi une réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée au projet de démolition des maisons construites sur la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie.

« Nous sommes arrivés à une étape importante. Il s’agit de la démolition des maisons dont les propriétaires ont été indemnisés ou relogés sur le site de recasement de Diougop », a expliqué le préfet, précisant que l’opération vise à sécuriser les quartiers de Guet Ndar, Ndar Toute et Goxu Mbaac dans le cadre de la requalification de la zone.

Il a rappelé que le Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), lancé en 2018 pour le relogement des sinistrés, touche désormais à sa fin. Cette rencontre, qui a réuni les services de l’État, la mairie et des représentants de la population, visait à préparer en amont cette opération sensible.

Abdoulaye Dièye, directeur qualité, sécurité, hygiène et environnement de Kelimane Entreprise SA, a insisté sur la dimension environnementale du chantier : « Ce projet, bien qu’étant de BTP, revêt un caractère environnemental prioritaire. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter l’avancée des travaux et respecter les délais. »

Le préfet a par ailleurs annoncé que plusieurs autres réunions se tiendront avant l’annonce officielle du démarrage des démolitions.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.