Salon National du Livre de Saint-Louis : le comité scientifique installé

La ville de Saint-Louis va accueillir la 1ère édition du Salon national du livre du 15 au 17 novembre prochain. En prélude de cet évènement, le secrétaire général du ministre de la Culture a procédé hier, jeudi 13 septembre à la cérémonie d’installation du Comité scientifique.



«Livre et lecture jouent un rôle actif dans le développement des collectivités, et au-delà, dans celui du pays. Outil par excellence d’éducation et de formation, le livre s’est imposé comme un véhicule privilégié de l’information scientifique et culturelle. C’est la raison pour laquelle, le Chef de l’Etat a engagé le gouvernement, depuis 2013, à acter, pour faire avancer le Programme de relance du Livre et de la Lecture (Perle) et promouvoir tous les opérateurs concernés par ce secteur stratégique de la vie nationale», a déclaré Birane Niang.



Il ajoute que la «mise en œuvre effective de telles orientations indique un engagement clair assorti d’un pari pour l’avenir : promouvoir le livre et réinventer le goût de la lecture c’est travailler pour construire une citoyenneté au service de la démocratie et du développement durable». A l’en croire, les salons et autres animations peuvent efficacement contribuer au développement de la créativité et à la production de connaissances et, partant, à la capacitation des citoyennes et des citoyens.



Au programme du Salon national du livre de Saint-Louis, il est prévu, entre autres activités, des expositions de livres, des présentations de certains services, organismes et sociétés d’ouvrages, des animations dans des établissements scolaires, universitaires. L’évènement va réunir tous les acteurs du livre pour la promotion, la diffusion et l’usage régulier du livre auprès des populations et notamment des jeunes.





SUDONLINE