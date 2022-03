Sangada : La salle des ventes de Dakar en proie à des flammes

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré à Sandaga, au Centre-Ville. Selon un témoin, une des places de la « Salle de Vente » a pris feu. On ignore, pour le moment, les causes du sinistre, mais les flammes commencent à s’étendre au niveau des autres compartiments. Les sapeurs-pompiers, sur place, ont du mal a maitrisé le feu qui avait commencé à prendre des proportions inquiétantes. ‘’ « Les éléments des sapeurs-pompiers n’ont emmené qu’une seule voiture. Nous sommes obligés à participer aux opérations avec des seaux d’eau pour éteindre le feu. Presque toute l’avenue Lamine Gueye est touchée et si le feu parvient à la traverser, avec le matériel qui se là-bas, ce sera la catastrophe », a indiqué la source. A en croire ce dernier, l’Agence SGBS située sur l’Avenue Lamine Guèye est actuellement évacuée.