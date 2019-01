Santé : Mouhamed Lamine MBAYE initie des consultations gratuites, ce weekend, à l’école Boly DIAW (vidéo)

Dans l’optique de contribuer pleinement à améliorer l’accès aux soins de santé de qualité, Mouhamed Lamine MBAYE lance la première édition des journées « Werr gu Yaram ak Bett yu Lerr ci nieupp », ce weekend à l’école Boy DIAW. Cette opération sera mise au bénéfice des populations de la commune et du département de Saint-Louis.



Une vingtaine de spécialistes seront mobilisés, renseigne un communiqué transmis à NdarInfo. Des gynécologues, pédiatres, néphrologues, kinésithérapeutes, ophtalmologues, des opticiens et des médecins généralistes prendront part à cette initiative sanitaire d‘envergure. Plus de 2000 pairs de lunettes médicalisées seront mises à la disposition des patients.



Le document signale que les personnes du troisième âge seront traitées chez eux par un gériatre.



Par, au profit de la jeunesse de Saint-Louis, M. MBAYE va lancer le concept parcours du citoyen entrepreneur avec un tirage au sort des bénéficiaires, le samedi.



Une formation pour l’obtention du permis de conduire sera offerte avec un panel de sessions sur la citoyenneté, l’entrepreneuriat, le développement personnel.



