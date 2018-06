Santé : la FIDEI réhabilite la maternité de Ndar Toute

L’association humanitaire étrenne en permanence de nouvelles réalisations au profit des populations de Saint-Louis. Après la construction du centre de formation professionnelle pour les Sourds-Muets à Pikine, les dotations en matériels didactiques et réfections au profit des écoles Cheikh TOURE et de Prosper Dodds, elle s’illustre dans la santé en rénovant la maternité jadis vétuste de Ndar Toute.



L’institution sanitaire fait ainsi peau neuve et reçoit des matériels médicaux flambants neufs. La joie des populations des populations de la Langue de Barbarie et du comité de santé était vive, dimanche, à l’inauguration des nouvelles salles présidée par un parterre d’autorités et des dignitaires de la ville.



Olivier GROUES, le président de la FIDEI a rendu de vibrants hommages aux généreux contributeurs qui ont permis de réaliser les travaux. Il a par ailleurs salué le volontarisme de l’équipe médicale qui s’est battue pour la réhabilitation de la maternité.



>>> Suivez les réactions de M. GROUES et Mme Yacine GAYE ( Présidente du Comité de Santé)