Saupoudrage de la ville à partir de ce vendredi : les dispositions à prendre ...

I – Vendredi 20 Septembre 2019 :



- 1re axe : Langue de barbarie et Ile : Guet-Ndar, hydrobase, Ndar-toute, Goxu-Mbacc, Nord, et Sud



- 2eme axe : Sor Sud : Marché sor, Diameguène, Léona, HLM, Diaminar, Pikine angle-Tall, Bas Sénégal, Tableau Walo, Sor Daga et Sor Diagne.



- 3 eme axe : Bayal, Diawlinga, Corniche, Balacoss, Ndiolofène Cité Niakh, Médina Courses, Guinaw-Rail



II – Samedi 21 Septembre 2019 :



- 1 re axe : Darou, Médina marmiyal, Khor usine, Khor Cabane, Khor église, Cité Vauvert, Khar Yall, Ngallèle, Sinthiane, Bango.

- 2 eme axe : Sor Sud.

- 3 eme axe : Langue de Barbarie.





III – Dimanche 22 Septembre 2019 : Ratissage



Ainsi, il est demandé à la population d’observer et de faire observer les mesures suivantes :



- De ne pas s’exposer directement aux nuages du produit lors du passage des véhicules de traitement

- De couvrir les canaris à eaux et autres réservoirs d’eaux.

- De bien garder les denrées alimentaires.

- De mettre à l’abri les animaux domestiques

- De s’abstenir de toute vente d’aliments de rue.



Le Maire

Amadou Mansour FAYE