Sauvegarde de la mangrove : le CFPE de Bekhar plante près de 13 000 propagules à Gueumbeul

Près de 12 500 propagules ont été plantés dimanche dans la zone la réserve spéciale de faune de Gueumbeul par une mobilisation citoyenne visant à revitaliser et à régénérer cet écosystème.



Cette activité menée par le Centre de formation professionnelle et écologique Alioune Diagne Mbor de Bekhar (CFPE), s’inscrit dans le cadre d’un programme financé par les Amis de la Nature de Rastatt, en partenariat avec l’Association Sénégalaise des Amis de la Nature.



Le reboisement sous une forte la pluie, par 83 jeunes filles et garçons motivés, issus des villages de Gueumbeul, de pensionnaires CFPE, de Sor Diagne, de Khor, de Bopp Thior et de Bango.



En prélude à cette mission civique, un atelier de formation sur le thème des changements climatiques et ses impacts sur l’écosystème de mangroves, avait réuni 35 élèves de CFPE de Bekhar et les formateurs Mame Anna Ba et Mamadou Mbaye. Il s’en est suivi de deux journées de repérage et de cueillette de propagules de rhizophora.



Le CFPE qui entend pérenniser cette initiative écologique salutaire exprime sa gratitude à son partenaire de Rastatt pour « leur engagement permanent à nos côtés en vue d’une meilleure sauvegarde de nos écosystèmes ».