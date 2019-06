Scandale du Pétrole: « Il nous faut des réponses le plus rapidement possible», précise le Professeur Maguèye SECK ( vidéo)

Le criminologue et professeur à l’Université de Boston( USA) a souligné, vendredi, le devoir pour le Gouvernement sénégalais de gérer les hydrocarbures de manière transparente, en rappelant que cette ressource « appartient à tout le peuple ». « Il ne faut une justice et des réponses le plus rapidement possible », a-t-il dit en saluant l’engagement de la plateforme locale ARR LINU BOKK. M. SECK invite les populations à prendre conscience de l’enjeu. « Il n’est pas question que les Saint-Louisiens se taisent, se cachent ou gardent le silence », a-t-il dit.