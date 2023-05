Semaine culturelle et islamique de l’UGB : la première édition lancée (vidéo)

Le Centre régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis a lancé jeudi la première édition de semaine culturelle et culturelle. L’activité met en exergue les différentes sensibilités confrériques autour d’un espace de partages. Des chants, des récitals de Coran et des conférences religieuses vont rythmer ces journées. Une première saluée par la Commission sociale des étudiants (Comsoc) qui, par la voix de son secrétaire général, magnifie « une bonne initiative ». « Nous espérons qu’elle sera inscrite dans l’agenda de l’Université », a indiqué Souleymane DIALLO. Le directeur de Crous a insisté sur la place prépondérante de religion et sa vocation à cimenter la cohésion sociale. « La région est un vecteur de paix. Dans tous nos espaces sociaux, nous avions besoin de cultiver la paix », a laissé entendre M. KA.