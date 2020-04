Sénégal : 66 cas positifs au Coronavirus, ce vendredi.

Sur 528 tests réalisés par l'Institut Pasteur, 66 cas positifs au Covid-19 ont été détectés. Il s'agit de 61cas contacts

dont 5 issus de la transmission communautaire. Ils ont été identifiés dans les Commune de Médina, Touba, Mbacké et Poute. 5 patients ont été déclarés guéris et un 1 cas grave est en réanimation.



À ce jour, le Sénégal a enregistré 545 positifs , 262 guéris, 6 décédés et 1 évacué. 276 personnes en ce moment sous traitement.



