Sénégal-Bourses étrangères : Ouverture de la plateforme de dépôt des candidatures pour 2025-2026

Mardi 11 Novembre 2025

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé l’ouverture de la plateforme électronique dédiée au dépôt des dossiers de demandes de bourses étrangères pour l’année universitaire 2025-2026.

Selon un communiqué reçu lundi, cette plateforme est accessible aux étudiants sénégalais inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur à l’étranger.

Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne à l’adresse suivante : [https://bourseetrangeres.campus.sn]url:https://bourseetrangeres.campus.sn/ , précise la même source.

Le ministère indique que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 5 décembre 2025.
 



