Travaux de l’autoroute Dakar–Saint-Louis suspendus à Cayar à cause d’un litige foncier

Les travaux de construction de l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis sont suspendus au niveau du village de Béér, dans la commune de Cayar, en raison d’un différend foncier, ont constaté les responsables du chantier.





Selon ces derniers, une propriétaire refuse de libérer sa maison, empêchant ainsi la poursuite des travaux. Le chef de chantier, Babacar Diop, également khalife, a alerté sur les conséquences de ce blocage.





“À ce stade, nous devions déjà dépasser cette zone et atteindre le camp de Génération Foot, à Mbour. Ce tronçon devait être livré dans six mois, mais tout est suspendu”, a-t-il déclaré.





Il a lancé un appel aux autorités compétentes pour une résolution rapide du litige afin de permettre la reprise des travaux.





Ce retard pourrait impacter l’ensemble du calendrier du projet, jugé stratégique pour le désenclavement du nord du pays et l’amélioration de la mobilité.





