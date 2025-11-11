Connectez-vous
Casamance : Libération du militaire disparu à Djinaki en avril dernier

Mardi 11 Novembre 2025

Le militaire sénégalais porté disparu depuis les incidents survenus dans la nuit du 13 avril 2025 à Djinaki, dans le département de Bignona (sud), a été libéré, ont annoncé mardi les Forces armées sénégalaises.


Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), la libération a été rendue possible grâce à des efforts de médiation menés depuis plusieurs mois.
 

Le militaire, qui avait été retenu par une bande armée, a été remis ce 11 novembre 2025 au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), indique la DIRPA. Les autorités militaires précisent que l'intéressé se porte bien et a été acheminé à Dakar.
 

La DIRPA salue dans le communiqué les initiatives contribuant à la consolidation des efforts de paix en Casamance. Les Forces armées réaffirment leur engagement à poursuivre les opérations de sécurisation des personnes et des biens dans la Zone militaire n°5, tout en réitérant leur attachement à la stabilité et à la sécurité dans la région.
 

Cette libération intervient après plusieurs mois de négociations et constitue, selon les Forces armées, un signal encourageant pour la consolidation de la paix en Casamance.

 



