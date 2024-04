Sénégal-Gambie : décisions conjointes prises par les présidents FAYE et BARROW

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué sa première visite officielle en République de Gambie le samedi 20 avril 2024, accompagné de membres de son Gouvernement. Il a été accueilli à l'aéroport international de Banjul par Son Excellence Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie, accompagné des membres du gouvernement de la République de Gambie. Cette visite qui est l’une des premières effectuéespar Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis son investiture souligne l’importance des liens fraternels profonds et étroits entre la Gambie et le Sénégal.





Elle symbolise en outre le désir profond et partagé des deux Chefs d'État de promouvoir l'esprit d’affinité et d'estime réciproque pour une collaboration mutuellement bénéfique entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Les deux Chefs d'État se sont entretenus de l'état des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal et, à cet égard, ont réaffirmé leur engagement à maintenir le Conseil Présidentiel établi en vue de continuer à porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays.

Son Excellence le Président Adama Barrow a félicité le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire électorale retentissante et son investiture en tant que 5ème Chef d'Etat de la République du Sénégal, et lui a souhaité beaucoup de succès dans la mise en œuvre des programmes novateurs de son gouvernement récemment constitué. Son Excellence le Président Adama Barrow a également remercié Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'avoir effectué sa deuxième visite à l'étranger en terre Gambienne et l'a qualifiée comme un témoignage manifeste des liens historiques et fraternels qui existent entre la Gambie et le Sénégal.





Les deux Chefs d'Etat ont exprimé leur grande satisfaction sur l'état des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal et ont souligné la nature consubstantielle des liens qui unissent les deux pays du fait qu'ils sont inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture, les aspirations communes en matière de développement, et ont encore salué les divers efforts déployés pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans de nombreux secteurs. Les deux dirigeants ont réaffirmé la ferme volonté de leurs gouvernements de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales qui existent heureusement entre les deux Républiques sœurs et, à cet égard, ils sont convenus d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre en œuvre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts et de la faune sauvage, de commerce, de transport aérien, d'éducation et de système judiciaire.





Les deux Chefs d'État ont également discuté sur divers sujets et sur l’évolution de la situation au niveau régional, continental et mondial et sont convenus de poursuivre les consultations et la coopération sur les questions d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont reconnu les contributions des deux pays à la paix, à la sécurité et au développement par le biais de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Organisation de l'Union Africaine(OUA), des Nations unies (ONU), de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), etc. Son Excellence le Président Adama Barrow a renouvelé son invitation à Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le 15ème Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui se tiendra les 4 et 5 mai 2024 à Banjul et a remercié le gouvernement et le peuple sénégalais pour le soutien apporté afin d'assurer le succès de l'organisation du Sommet.



Son Excellence M.Bassirou Diomaye Faye a exprimé son appréciation et son acceptation de participer au sommet à Banjul. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé ses sincères remerciements à Son Excellence le Président Adama BARROW, au gouvernement et au peuple de la Gambie pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour la généreuse hospitalité qui lui ont été accordés ainsi qu'à sa délégation et a félicité Son Excellence le Président Barrow à l'avance pour le Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).





Les deux chefs d'Etat sont convenus de se consulter régulièrement sur les questions d'intérêt mutuel et de tenir la prochaine session du Conseil Présidentiel Sénégalo-Gambien à Dakar, en République du Sénégal, à des dates qui seront fixées ultérieurement.





Fait à Banjul, le 20 avril 2024 Pour la République du Sénégal SE Madame Yassine FALL Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

Pour la République de Gambie SE Dr. Mamadou TANGARA Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens de l’Extérieur