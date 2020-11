Sénégal : La liste complète du nouveau gouvernement

Ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République : Oumar Samba Ba



Ministre d’État, Secrétaire général du gouvernement : Abdou Latif Coulibaly



Ministre des Forces armées : Sidiki kaba



Ministre de l’Intérieur : Antoine Felix Diome



Ministre des Finances et du Budget : Abdoulaye daouda diallo



Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur : Aissata Tall Sall



Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé des Sénégalais de l’Extérieur :

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Malick Sall



Ministre du Développement communautaire, l’Équité sociale et territoriale :

Ministre du Pétrole et des Énergies :



Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public :



Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement : Mansour Faye



Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé du réseau ferroviaire :



Ministre de l’Économie, du Plan, et de la Coopération : Amadou Hott



Ministre de la Santé et de l’action Sociale : Abdoulaye Diouf SARR



Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural : Abdoulaye Baldé



Ministre de l’Eau, et de l’Assainissement : Serigne Mbaye Thiam



Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants : Ndeye Sali Diop Dieng



Ministre du Tourisme et des Transports aériens : Alioune Sarr



Ministre des Pêches et de l’Économie maritime : Alioune Ndoye



Ministre de l’Éducation nationale : Mamadou Talla



Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires : Oumar Gueye



Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Cheikh Oumar Hann



Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries :



Ministre de Environnement et du Développement Durable : Abdou Karim Sarr



Ministre des Mines et de la Géologie : Oumar SARR



Ministre des Sports : Matar Ba



Ministre de l’Élevage et des Productions Animales : Aly Sallé DIOP



Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions : Samba SY



Ministre de l’Urbanisme, du Logement/ et de l’hygiène publique :



Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises : Aminata Assome Diatta



Ministre de la Culture et de la Communication : Abdoulaye Diop



Ministre de la Jeunesse : Néné Fatoumata Tall



Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire :



Ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’Artisanat : Dame Diop



Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications : Yankhoba Diattara