Sénégal : Suivi et évolution des pollutions marines le long du littoral

Cette recherche dont les analyses ont été menées au laboratoire CERES-Locustox, visait à déterminer la présence ou non des métaux lourds Baryum (Ba), Vanadium (V) et Nickel (Ni), Argent (Ag), Aluminium (Al), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Mercure (Hg), Cobalt (Co), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Fer (Fe), Manganèse (Mn), Plomb (Pb), Sélénium (Se), strontium (Sr) et zinc (Zn)), des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) et d’Hydrocarbures Totaux (HCT).



Il ressort que les métaux lourds (V, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Sr et Zn) sont présents dans les vingt sites identifiés et leur taux (mg/kg de poids brut) varie d’un site à l’autre.



Toutefois, le Baryum n’est présent que dans les sites de Saint Louis et Bétanti. Le Nickel a été retrouvé dans 12 sites (Mbao, Kayar, Potou, Gandiol. Cependant, l’argent, le Mercure et le Sélénium n’ont pas été détectés dans les sites échantillonnés.



Par ailleurs, sur ces vingt sites à savoir Potou, Lompoul, Dieimbéring, Bétanti, Popeguine, Cap Skiring, Nianing-Pointe Sarène, Abéné et Ngaparou, les recherches ont permis d’identifier la présence d’hydrocarbures totaux dans neuf sites.



Concernant les résultats positifs de HAPs sur les échantillons de sédiments, un total de seize HAPs a été examiné et seuls cinq ont été retrouvés avec des teneurs quantifiables par le laboratoire. Il s’agit de l’Acénaphtène, du Fluoréne, du Phénanthrène, de l’Anthracène et du Fluoranthène.



Le Phénanthrène est présent dans tous les échantillons sauf dans celui de Djiffer qui est l’échantillon sur lequel aucun HAPs n’a été quantifié.



Source PRCM