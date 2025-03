Sénégal : la 65ᵉ fête de l’Indépendance placée sous le signe de la souveraineté technologique

Le Sénégal s’apprête à célébrer, le vendredi 4 avril 2025, le 65ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Cette édition sera placée sous le thème : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées », selon un communiqué du ministère des Forces armées publié samedi.



Comme chaque année, la capitale Dakar accueillera une cérémonie officielle marquée par une prise d’armes, suivie d’une remise de décorations, un défilé militaire, paramilitaire, civil, motorisé et aérien avec la présence du Président de la République, entouré de délégations officielles et d’hôtes de marque de pays partenaires



Le défilé se tiendra dès 08h30 à la Place de la Nation et mettra en avant les capacités opérationnelles et technologiques des Forces de défense et de sécurité sénégalaises.



Un contexte tourné vers l’avenir

L’an dernier, la fête de l’Indépendance avait été sobrement marquée par une prise d’armes, quelques semaines seulement après l’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye. Cette année, la célébration prend une envergure plus significative, avec une mise en avant des ambitions du Sénégal en matière de développement technologique et industriel dans le secteur militaire.



À travers ce thème, le pays affiche sa volonté de renforcer l’autonomie stratégique de ses forces armées, en misant sur des innovations locales et des partenariats technologiques.



Les festivités s’étendront sur tout le territoire national, avec des cérémonies organisées dans différentes régions du pays. Le 4 avril 2025 sera ainsi une occasion de célébrer non seulement l’Indépendance, mais aussi les avancées du Sénégal vers une souveraineté accrue dans le domaine militaire et industriel.



