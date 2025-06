Un mort et 17 blessés dans un accident sur l’autoroute Ila Touba

Les routes sénégalaises continuent d’être le théâtre de drames routiers. Ce vendredi 13 juin 2025, un grave accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute Ila Touba, faisant un mort et dix-sept blessés, dont six dans un état grave.



Selon les premiers témoignages, l’accident résulte d’une collision entre un car de transport en commun et un véhicule particulier.



D’après la RTS, les blessés ont été évacués vers l’hôpital régional de Diourbel et le centre de santé de Bambey pour une prise en charge médicale.



A.G