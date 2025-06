Pêche artisanale : accord renouvelé entre le Sénégal et la Guinée-Bissau

Le ministre sénégalais des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf, a annoncé la signature d’un protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



« Ce fut un moment fort de signer, ce jour, avec mon homologue Mário Musante da Silva Loureiro, Ministre des Pêches de la République de Guinée-Bissau, le nouveau protocole d’application de notre convention bilatérale dans le domaine des pêches », a-t-elle déclaré.



Selon Dr Fatou Diouf, cet accord s’inscrit dans la continuité de la convention originelle signée le 22 décembre 1978 à Dakar, déjà revisitée par un précédent protocole en février 2022.



Un soulagement pour les pêcheurs artisanaux sénégalais, qui pourront désormais opérer en toute légalité dans les eaux bissau-guinéennes, sans craindre de poursuites.



« Des dispositifs innovants vont être introduits pour renforcer la solidarité et la fraternité entre nos deux peuples, tout en contribuant concrètement à leur développement », a ajouté le ministre.



Pour elle, ce protocole incarne la volonté partagée de relancer et de moderniser la coopération dans le secteur de la pêche maritime, avec un accent particulier sur la pêche artisanale, socle de l’économie bleue des deux pays.