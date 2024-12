Sénégal : le pari ambitieux d'Ousmane SONKO

Un état des lieux sans concession



Le chef du gouvernement a débuté par un diagnostic sans complaisance de la situation héritée du régime précédent. L'audit des finances publiques a révélé une minoration du déficit budgétaire et de la dette publique, entraînant la suspension des financements du FMI et de la Banque Mondiale. Le Premier ministre a également pointé du doigt la découverte de près de 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation, et de graves scandales dans la gestion foncière.



Sept ruptures fondamentales



Pour redresser la situation, Ousmane Sonko a annoncé sept ruptures majeures. La première consiste à restaurer l'ambition nationale, en sortant du "complexe du colonisé" et en développant une "confiance paisible mais inébranlable" dans les compétences locales. La deuxième vise à abandonner la logique de "saupoudrag"e au profit d'une planification à long terme, avec un horizon fixé à 2050.



Les autres ruptures concernent le passage d'une logique de dépenses à une culture de résultats, d'une gestion partisane à une participation citoyenne, d'une administration centralisée à une gestion territorialisée, et l'instauration d'une véritable équité dans la gestion des ressources publiques.



Un agenda de transformation ambitieux



Le Premier ministre a détaillé un "Agenda national de Transformation" structuré autour de quatre axes. Sur le plan économique, le gouvernement ambitionne de tripler le revenu par habitant avec une croissance annuelle minimale de 6,5% sur 25 ans. Des réformes majeures sont prévues, notamment une refonte complète du système fiscal pour atteindre une pression fiscale d'au moins 20% du PIB.



Des mesures fortes de souveraineté ont été annoncées, comme le non-renouvellement des accords de pêche avec l'Union européenne, la fermeture des bases militaires françaises, et la révision des contrats dans les secteurs minier et pétro-gazier. Le gouvernement prévoit également de développer une industrie pharmaceutique nationale et d'atteindre 40% d'énergies renouvelables d'ici 2030.



Priorité au capital humain et à l'équité sociale



Dans le domaine social, le programme gouvernemental prévoit l'élimination totale des abris provisoires dans les écoles d'ici 2029, la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès le primaire, et l'intégration complète des "Daara" dans le système éducatif. Un ambitieux "Plan Spécial Diomaye pour la Casamance" de 54 milliards FCFA a été annoncé pour le retour des déplacés.



Des réformes institutionnelles majeures



Sur le plan institutionnel, le Premier ministre a annoncé une série de réformes importantes, dont une loi d'accès à l'information publique, le renforcement de l'indépendance de la justice, et la création d'une Agence nationale des Domaines et du Foncier. Les corps de contrôle seront autonomisés et dotés d'un pouvoir de saisine directe du procureur.



Une nouvelle politique africaine



En matière de politique étrangère, Ousmane Sonko a annoncé un renforcement de l'engagement panafricain du Sénégal, avec notamment la ratification du Protocole de Malabo pour le Parlement panafricain. Pour la diaspora, une Haute Autorité sera créée et le principe de réciprocité sera appliqué pour la délivrance des visas.



Un dispositif de mise en œuvre rigoureux



Pour garantir l'exécution de ce programme, un dispositif de pilotage sera mis en place, comprenant un Conseil présidentiel et une Structure de Supervision à la Primature. Des contrats de performance formaliseront les engagements entre les différents acteurs.



En conclusion de son discours, le Premier ministre a appelé à la mobilisation de tous les Sénégalais pour réussir cette transformation systémique du pays, promettant "un gouvernement de rupture, qui sert au lieu de se servir". Il a particulièrement insisté sur la nécessité d'une action concertée mais déterminée, refusant tout compromis sur les principes fondamentaux de bonne gouvernance et de justice sociale.



Cette DPG, par son ampleur et son ambition, marque une rupture nette avec les précédentes et dessine les contours d'une transformation en profondeur de la société sénégalaise pour les 25 prochaines années.