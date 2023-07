Service à la communauté : l’UGB veut renforcer la communication des entreprises (vidéo)

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis s’attache à sa mission d’œuvrer au bénéfice de sa zone d’implantation. Cette volonté s’est traduite par le lancement d’un certificat d’aptitude en communication au sein de l’UFR des Civilisations, Religions, Arts et Communication (CRAC). Trois cohortes ont reçu leur parchemin, mercredi au terme de leur formation. Près d’une cinquantaine d’apprenants venus de divers secteurs d’activités obtiennent des compétences en prise de parole en public, en techniques d’argumentation, en media-training et en élaboration de supports de communication. Avec la mise en place de cette nouvelle certification, l’UGB s’offre l’occasion de renforcer et de professionnaliser la communication des entreprises locales.