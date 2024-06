" Setal Sunu Réew " : Moustapha Ndieck SARRÉ magnifie " la mobilisation exceptionnelle " notée à Saint-Louis

Le Ministre de la Formation professionnelle s’est félicité samedi du niveau d’implication des populations de Saint-Louis noté au lancement de la première édition du programme « Setal Sunu Réew » initié par le président de la République Bassirou Diomaye FAYE.



« J'ai pu constater la mobilisation exceptionnelle des populations de Saint-Louis et je tiens à leur adresser toute ma gratitude », a déclaré Moustapha Ndieck SARRE devant le Gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara SAMBE.



« L’engagement des jeunes auprès des Forces de défense et de Sécurité traduit leur volonté de répondre à l’appel du Chef de l’État pour un Sénégal propre et une ville de Saint-Louis propre », a déclaré le Porte-parole du Gouvernement.



Il a indiqué que des mesures seront prises pour la pérennisation de l’initiative au plan local en saluant le bon pilotage des interventions faites sous la supervision du chef de l’administration territoriale.