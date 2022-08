Je me débarrassais illico presto de cette masse de maladroits à qui j'ai tout donné et qui m'a mené tout droit vers une tourmente et le désarroi.



Si j'étais Mansour FAYE, je ferais plus attention et chercherais à débusquer les rongeurs professionnels qui m'entourent.



Si j'étais Mansour FAYE, je songerais à mieux me faire connaître, comprendre et accompagner par mes Alliés.

Si j'étais Mansour FAYE je tenterais de donner une image plus reluisante et mieux abordable de moi.



Voilà je ne suis pas Mansour FAYE et je ne suis même pas sûr d'être lu et compris...par lui et ses proches.

Ce qui s'est passé le 31 juillet était sur la route depuis 2015. En refusant ou en niant certaines évidences socio-politiques du moment.



Si j'étais Mansour FAYE, je remettrais en cause certaines de mes démarches mais encore et surtout de mes stratégies.



L'avenir est sombre et pourtant la jeunesse est toujours de mise.



Absoukhadre SOW