Siège de l’Apr : Une polémique et une plainte contre Macky Sall

Le siège de l’Apr soulève déjà une polémique. Le cabinet Ingénierie, architecture et urbanisme (Iau) d’Ousseynou Faye, par ailleurs président du Syndicat des architectes du Sénégal, a décidé de porter plainte contre le chef de l’État, Macky Sall, et son parti.

Il leur reproche de lui avoir ôté un projet sur lequel il a passé six mois avec ses équipes pour produire une maquette déposée sur les bureaux du Président, de l’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, de l’administrateur de l’Apr, Mor Ngom, de Maël Thiam et de la Première dame.

Faye leur réclame 105 millions de francs Cfa représentant, selon L'Observateur, qui a donné l'information, le remboursement des frais que son cabinet a engagés pour ce projet confié à son confrère Abou Émile Diouf.



